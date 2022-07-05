Рестораны McDonald's в Казахстане приостановили работу

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Точки популярной сети ресторанов быстрого питания McDonalds в Казахстане приостановили работу. Об этом компания сообщила в Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России).

"Сообщаем, что рестораны McDonald's временно не работают по техническим причинам. Следите за нашими новостями, мы обязательно сообщим, когда рестораны возобновят свою работу. Приносим извинения за доставленные неудобства", – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что все 850 ресторанов "Вкусно – и точка" в России, которые ранее относились к франшизе McDonald's, планируют открыть в сентябре под новым названием.

В компании рассказали о сложностях с иностранными поставщиками. Они отказались сотрудничать с обновленной сетью. Поэтому компания решила максимально перейти на российское производство.

Рестораны быстрого питания стали открываться на территории РФ 12 июня под новым брендом. Посетители заметили что в меню появились аналоги "Биг Тейсти", "Биг Мак" и "Макфлури" под другими названиями. Однако, как отмечает пресс-служба нового российского фаст-фуда, рецепт приготовления популярных блюд не изменился.

