850 бывших ресторанов McDonald's могут возобновить свою работу в сентябре

Владелец "Вкусно – и точка" заявил о планах открыть все 850 бывших ресторанов McDonald's в сентябре. К настоящему времени начали свою работу 142 ресторана.

В компании рассказали о сложностях с иностранными поставщиками. Они отказались сотрудничать с обновленной сетью. Поэтому компания решила максимально перейти на российское производство. Возможно ли это сделать быстро и не поменяется ли меню? Когда откроются все бывшие рестораны McDonald's?