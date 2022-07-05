Москвич подал в суд на McDonald's и потребовал возместить моральный ущерб

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель столицы подал в суд на McDonald's, заявив, что закрытие сети ресторанов быстрого питания причинило ему нравственные страдания. Об этом сообщается на портале судов общей юрисдикции города Москвы.

По мнению москвича, компания McDonald's нарушила права потребителей, когда якобы незаконно отказалась от обслуживания клиентов, и должна возместить моральный ущерб. Однако Бутырский районный суд не стал удовлетворять требования истца.

"Услуги истцу как потребителю по возмездному договору, который с ним не заключался, не оказывались, а договор, заключенный по мнению истца, не является офертой", – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации суда, McDonald's заблаговременно уведомил потребителей, в том числе истца, о невозможности оказания услуг.

Ранее стало известно, что все 850 ресторанов "Вкусно – и точка" в России, которые ранее относились к франшизе McDonald's, планируют открыть в сентябре под новым названием.

В компании рассказали о сложностях с иностранными поставщиками. Они отказались сотрудничать с обновленной сетью. Поэтому компания решила максимально перейти на российское производство.

Рестораны быстрого питания стали открываться на территории РФ 12 июня под новым брендом. Посетители заметили, что в меню появились аналоги "Биг Тейсти", "Биг Мака" и "Макфлури" под другими названиями. Однако, как отмечает пресс-служба нового российского фастфуда, рецепт приготовления популярных блюд не изменился.