Потери урожая могут составить до 15% от возможного сбора в 2022 году

Российские аграрии могут недосчитаться зерна в этом году. Потери урожая могут составить до 15% от возможного сбора, сообщили в Российском зерновом союзе.

Среди причин неурожая названы дожди и холодная весна, из-за которых сдвинулся график уборки.

Стоит ли ождать подорожания хлеба, муки, макарон и булочек с пирожными, цена которых напрямую зависит от стоимости пшеницы? Что будет с мировыми ценами на зерно, если России придется ограничить экспорт? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.