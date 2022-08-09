Вместо ушедших брендов новые импортеры выходят на российский рынок

Вместо ушедших брендов на российский рынок выходят новые импортеры. Переговоры начали вести фирмы, которые смогут составить конкуренцию ушедшим из страны Zara и H&M и обеспечить высокое качество по доступной цене.

Расширять присутствие на рынке готовы и турецкие компании. Единственное, что тормозит вхождение новых брендов – ушедшие компании не стали отказываться от арендованных площадей в торговых центрах. Как меняется российский рынок, какие еще компании наращивают обороты в РФ? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.