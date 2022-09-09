Песков заявил, что зерновая сделка не приносит пользы бедным странам

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Зерновая сделка выполняется, однако бедные страны не получают от нее никаких благ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

"Мы видим, что стамбульские договоренности по зерну реализуются. Мы видим, что особенно эта реализация не дает, не приносит никаких благ бедным государствам", – сказал представитель Кремля.

По его словам, в такие страны прибыли всего два судна с продовольственными грузами.

Ранее Владимир Путин предложил подумать об ограничении вывоза зерна с Украины в Европу. Президент России пообещал посоветоваться на эту тему с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российский лидер подчеркнул, что практически все зерно с Украины было вывезено в Евросоюз, а не в бедные или развивающиеся страны. Он отметил, что лишь два корабля из 87 загрузили по Всемирной программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам. На них вывезли 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с Путиным, что зерно из Украины вывозится на Запад, а не в развивающиеся страны. В то же время, отметил Эрдоган, российское зерно не поступает на мировой рынок. Он подчеркнул, что Анкара хочет, чтобы поставки зерна из РФ были возобновлены как можно скорее.