Украина останется единственной страной без продовольствия зимой – экономист

Фото: телеграм-канал Романа Старовойта

За полгода долг Украины перед Западом вырос не меньше, чем на 70 миллиардов долларов США. Украина не сможет вернуть эти деньги, поэтому на Западе берут "бартером" – зерном. Таким мнением поделился в беседе с агентством "Прайм" экономист Егор Клопенко.

Таким образом, как предполагает эксперт, в итоге на Украине могут возникнуть проблемы с продовольствием.

"В свою очередь, Европа не может признать публично, что украинское зерно попадет на стол европейцев, а не в голодающую Африку", – сказал специалист.

По его словам, в России, Африке, странах ЕС и на Ближнем Востоке в эту зиму голодать не будут.

Ранее Владимир Путин предложил подумать об ограничении вывоза зерна с Украины в Европу. Президент России пообещал посоветоваться на эту тему с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российский лидер подчеркнул, что практически все зерно с Украины было вывезено в Евросоюз, а не в бедные или развивающиеся страны. Он отметил, что лишь два корабля из 87 загрузили по Всемирной программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам. На них вывезли 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн.

В свою очередь, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с Владимиром Путиным, что зерно из Украины вывозится на Запад, а не в развивающиеся страны. В то же время, отметил Эрдоган, российское зерно не поступает на мировой рынок. Он подчеркнул, что Анкара хочет, чтобы поставки зерна из РФ были возобновлены как можно скорее.

