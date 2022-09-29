Путин заявил о необходимости снять по зерновой сделке барьеры против экспорта РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом указал на важность снятия ограничений с экспорта продовольствия и удобрений из России.

"Обращено внимание на необходимость выполнения этой пакетной зерновой сделки именно в комплексе, включая снятие барьеров для поставок продовольствия и удобрений из России на мировые рынки", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

При этом российский лидер поблагодарил своего турецкого коллегу за вклад в заключение зерновой сделки.

Ранее Путин заявил, что практически все зерно с Украины было вывезено в Евросоюз, а не в бедные или развивающиеся страны. По его словам, только два корабля из 87 загрузили по Всемирной программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам. На них вывезли 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн.

Позже с Путиным согласился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также заявил, что зерно в рамках продуктовой сделки идет в обеспеченные страны, а не в нуждающиеся. С другой стороны, добавил Эрдоган, президента России волнует, что зерно идет в страны, которые ввели санкции против РФ.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы. Москва и Киев договорились, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям.



Россия расширит экспорт зерновых на мировые рынки – Путин

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