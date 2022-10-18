Всемирный банк объявил необслуживаемыми все предоставленные Белоруссии займы

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Всемирный банк объявил, что переводит все предоставленные Белоруссии займы в статус необслуживаемых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление.

Как уточняется, банк оценил платежи, просроченные по состоянию на 14 октября, в сумму, эквивалентную 68,43 миллиона долларов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести в стране запрет на повышение цен, объяснив свое решение их "запредельным ростом" в последнее время. В то же время он отметил, что в отдельных отраслях такой запрет действовать не будет, их определят ответственные люди.

Также президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявили, что мир рискует столкнуться с рецессией. Кроме того, отмечается процесс замедления ведущих экономик Европы.



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