Экономист усомнилась в возможности ограничения цен в Белоруссии

Фото: kremlin.ru

Решение о запрете повышения цен в Белоруссии невозможно будет исполнить из-за особенностей экономики этой страны. Такое мнение в беседе с "Газетой.ру" озвучила экономист Татьяна Куликова.

"Пока экономика этой страны не изолирована, для производства многих товаров требуются импортные комплектующие и сырье. А значит, независимо от внутрибелорусских решений, себестоимость этих товаров будет увеличиваться", – сказала она.

Она пояснила, что зависимость от импорта сырья рано или поздно приведет к тому, что в какой-то момент сдерживать цены будет уже невозможно. В то же время Куликова признала, что такое решение могло бы сработать, однако только в условиях полной изоляции Белоруссии от других стран.

Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести в стране запрет на повышение цен, объяснив свое решение их "запредельным ростом" в последнее время. В то же время он отметил, что в отдельных отраслях такой запрет действовать не будет, их определят ответственные люди.



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