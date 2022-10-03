Ретейлеры попросили снять пошлины с импортных овощей и фруктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

АКОРТ (X5 Group, "Магнит", "Лента", Auchan и другие) направила Минсельхозу предложения по обнулению импортных пошлин на ряд продуктов. Об этом сообщает "Коммерсант".

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева поддержать установление нулевых ставок пошлин на импорт овощей, фруктов, креветок, лосося, форели, мидий, оливок и других продуктов. В настоящее время импорт этих товаров облагается пошлиной 3–15%, а беспошлинный ввоз ассоциация предложила ввести с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года.



Караваев выразил мнение, что в период нестабильной ситуации инициатива поможет сдержать стоимость продуктов питания для потребителей.

Председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов выступил против обнуления пошлин на импорт яблок, груш, слив, вишни и персиков. По его словам, во время массового сбора яблок импорт занимает 65–75% рынка, что приводит к снижению закупочных цен на местные плоды.

В Национальном плодоовощном союзе считают, что поступление дешевых импортных томатов снизит конкурентоспособность местной продукции. Гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия рассказал, что до 80% рынка кофе занимает местная продукция, а обнуление импортных пошлин может негативно сказаться на российских переработчиках.

При этом президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев назвал полезным обнуление импортных пошлин на ряд биоресурсов.

Ранее сообщалось, что количество посетителей ресторанов Москвы уменьшилось на 17% за неделю после объявления частичной мобилизации в России. Аналогичное снижение в 17% отмечается в случае с количеством заказов в московских заведениях общепита, причем год к году падение составило 27%. Выручка за неделю сократилась в среднем на 18%.



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