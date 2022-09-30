Издатели заявили об аномальном подорожании печати книг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участники рынка книгоиздателей сообщили о существенном подорожании производства книг на фоне роста цен на бумагу и типографские услуги. Об этом сообщает РБК.

По словам президента издательской группы "Эксмо-АСТ" Олега Новикова, себестоимость производства к сентябрю выросла более чем на 30% в сравнении с началом 2022 года. С прошлым годом эксперт сравнение не привел.

Об аналогичной тенденции рассказал директор по производству издательской группы "Альпина" Константин Лунь. Рост цен на производственный процесс он оценил в 30–40%, в то время как в прошлые годы полиграфические услуги дорожали на 5–8% в год.

Директор издательства детской литературы "Росмэн" Борис Кузнецов охарактеризовал существующую динамику как аномальную. Он подчеркнул, что наибольший рост цен – более чем на 30% – отмечен при подготовке изданий с высококачественным картоном.

В начале сентября гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев сообщил, что продажи бумажных книг в России в текущем году могут снизиться до 252 миллионов экземпляров, что на 6% меньше, чем в 2021 году. При этом он указывал на сохранение роста рынка в денежном выражении.

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