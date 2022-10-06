15:41Политика
Лукашенко посетит неформальный саммит СНГ 7 октября
Фото: kremlin.ru
В пятницу, 7 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в неформальном саммите глав стран – участниц СНГ, сообщает телеграм-канал "Пул Первого".
Уточняется, что саммит пройдет в Санкт-Петербурге.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в день своего 70-летия встретится в Санкт-Петербурге с лидерами стран СНГ.
По его словам, 7 октября у главы государства запланирован ряд международных телефонных разговоров, а в середине дня пройдет неформальная встреча глав государств – участников СНГ.
Представитель Кремля не исключил, что главы стран Содружества поздравят Путина с юбилеем, поскольку они знакомы не один год.
В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко
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