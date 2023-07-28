Совфед одобрил закон о запрете выезда за границу после вручения повестки

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Сенаторы Совета Федерации поддержали законопроект, согласно которому лицам, получившим бумажные или электронные повестки, будет запрещен выезд за границу. Поправки предлагается внести в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета.

До этого подобную инициативу поддержали депутаты Госдумы.

Нововведение, одобренное нижней и верхней палатами парламента РФ, призвано обеспечить явку призывников в военкомат после получения ими повестки. Соответствующее решение будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину документа, в том числе по месту работы, учебы, а также после его размещения в личном кабинете на портале "Госуслуги".

Помимо этого, законопроектом также устанавливаются временные ограничительные меры в отношении граждан, которые не явились в военкомат в течение 20 календарных дней со дня получения повестки. Решение об отмене ограничительных мер будет формироваться в автоматическом режиме в реестре воинского учета и маркироваться электронной подписью.

Запрет выезда будет применяться к призывнику со дня размещения повестки в реестре повесток, который будет автоматически сформирован с момента начала работы реестра воинского учета. Как ранее сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, реестр может начать работу к осеннему призыву в 2023 году.

В ходе заседания Совфед ранее также одобрил законопроект о повышении штрафов за неявку в военкомат после получения повестки. Диапазон штрафа установят в границах от 10 до 30 тысяч рублей. В настоящий момент не явившиеся по повестке обязаны заплатить от 500 рублей до 3 тысяч.



В РФ повысят штраф за неявку в военкомат по повестке