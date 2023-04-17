В России хотят ввести уголовную ответственность за надругательство над паспортом

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

В ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за надругательство над российским паспортом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Необходимые изменения планируется внести в статью 329 Уголовного кодекса РФ. Согласно законопроекту, нарушителю будет грозить ограничение свободы до одного года, либо принудительные работы с таким же сроком, либо арест от 3 до 6 месяцев, либо лишение свободы до одного года.

Отмечается, что на сегодняшний день различные действия, которые направлены на умышленное повреждение паспорта, могут содержать лишь признаки административного правонарушения (статься 19.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ), которое влечет за собой штраф от 100 до 300 рублей.

Ранее в Минцифры выступили с предложением приравнять удостоверяющие личность документы в приложении "Госуслуги" к оригинальным. В министерстве уточнили, что приложение госуслуг можно будет использовать для подтверждения личности или предъявления других государственных документов.

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила выдавать соотечественникам паспорта РФ в зарубежных представительствах.

"Техно": цифровое удостоверение личности

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