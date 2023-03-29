Аналитик оценил готовность россиян и госструктур к переходу на цифровые паспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов оценил готовность россиян и госструктур к переходу на цифровые паспорта. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Технологически мы уже полностью готовы к этому переходу. Теперь требуется предоставить только юридическую базу. Прописать, в каких случаях все же понадобится бумажная копия документа, а где будет достаточно QR-кода", – объяснил он.

Эксперт указал на то, что не только граждане должны уметь пользоваться цифровым паспортом, но и принимающая сторона, к которой относятся различные ведомства, служащие, должна быть готова работать с документом в новом виде.

Кроме того, по его мнению, введение цифрового паспорта поможет технологическому развитию небольших населенных пунктов, где есть проблемы со связью, поскольку для использования документа нужно будет обеспечить устойчивое интернет-соединение.

Ранее Владимир Путин поручил до 1 мая подготовить проект указа, предусматривающий случаи предъявления цифрового удостоверения личности вместо паспорта.

Подготовить документ должно правительство совместно с ФСБ и МВД. В проекте указа должны быть установлены случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина РФ, полученного с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы.



Путин одобрил эксперимент по использованию цифрового паспорта

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