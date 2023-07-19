Экс-сожительница немецкого теннисиста Зверева обвинила его домашнем насилии – СМИ

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Бывшая сожительница немецкого теннисиста Александра Зверева – модель Бренда Паттеа потребовала взыскать со спортсмена штраф за причиненное по отношению к ней домашнее насилие. Об этом сообщает телеканал RTL.

"Прокуратура Берлина подала заявление о наложении штрафа на звезду тенниса в рамках упрощенного судопроизводства", – говорится в сообщении.

Паттеа выдвинула к бывшему возлюбленному обвинения в домашнем насилии с нанесением телесных повреждений. У бывшей пары есть трехлетняя дочь.

Ранее в США по обвинению в домашнем насилии арестовали лауреата премии "Грэмми" 62-летнего рэпера Мелл Мэла. Жертвой музыканта стала его знакомая – некая Джори Джордон. По словам жертвы, в процессе пребывания в гостинице музыкант напал на нее и ударил кулаком по лицу.



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