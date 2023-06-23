Суд в Румынии продлил домашний арест братьям Тейт, обвиняемым в торговле людьми и насилии

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Суд Бухареста постановил, что экс-кикбоксеры Эндрю и Тристан Тейт из Великобритании, которых обвиняют в торговле людьми, насилии и создании преступной группировки, были оставлены под домашним арестом еще на 30 суток. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что братья Тейт были задержаны полицией Румынии в конце декабря, 30 декабря суд поместил мужчин под арест на 30 суток.

Румынские власти также конфисковали у кикбоксеров все имущество, сумма которого составил 3,6 миллиона евро. Подчеркивается, что срок их ареста несколько раз продлевался, в конце марта их отправили под домашний арест.

"Суд постановил сохранить меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении подсудимых Тейта Эмори Эндрю, Тейта Тристана до нового пересмотра меры пресечения не позднее, чем через 30 дней", – указано в заключении суда Бухареста.

Помимо этого, братьев также обвиняют к незаконном доступе к компьютерной системе и изменении целостности компьютерных данных. Согласно материалам дела, братья Тейт взломали аккаунт одой из девушек и разместили в нем компрометирующие снимки. Пострадавшими по данному делу признаны семь человек.

После весной 2022 года посольство США обратилось в полицию в связи с пропажей гражданкой страны, позже ее, вместе с другой девушкой, смогли найти в доме мужчин. Мужчин опросили, но не заключили под стражу, однако следствие продолжалось.

Также полиция установила, что в начале 2021 года четверо подозреваемых братья Тейт и два гражданина Румынии создали организованную преступную группу. Они принуждали девушек принимать участие в производстве порнографических материалов или вступить в отношения. Известно о шести пострадавших.

Всего было задержано четыре человека, в том числе и бывшая сотрудница румынской полиции, которая помогала кикбоксерам.

Ранее сообщалось, что порядка 13 женщин обвинили актера Жерара Депардье в сексуальном насилии. Все обвинения связаны с кинокартинами, над которыми он работал в период с 2004 по 2022 год.

В СМИ отмечали, что женщины получали от актера неуместные предложения и были вынуждены слушать неприятные шутки в свой адрес.Среди тех, кто пожелал сообщить о случившемся, оказалась актриса Шарлотта Арну. Адвокаты Депардье отрицают обвинения.



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