Депутат ГД Хамитов предложил ставить последними уроки физкультуры в школах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В школах уроки физкультуры следует ставить последними, так как физическая активность может сказаться на учебном процессе, заявил зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов в беседе с РИА Новости.

Депутат отметил, что часто дети, разгоряченные физической активностью и спортивными играми, "приходят в себя" весь следующий урок.

"А если на этот урок выпадает контрольная? Многие ли сумеют толком сосредоточиться, если еще пять минут назад они бегали и прыгали?" – сказал Хамитов.

При этом он подчеркнул, что к подобным изменениям стоит подходить с умом, так как, чтобы поставить физкультуру последним уроком для всех классов, нужно проявить гибкость при составлении школьного расписания, чтобы все классы оставались в равном положении. По словам Хамитова, есть вероятность, что в таком случае школам придется составлять все расписание заново.

"Но я уверен, что, когда речь идет об удобстве и здоровье наших детей, полумеры и работа "спустя рукава" недопустимы", – добавил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы от "Новых людей" Анна Скрозникова направила в Минпросвещения запрос с предложением включить в программы по физической культуре для 10–11-х классов блоки, предусматривающие обучение приемам самозащиты.

Как подчеркнула депутат, насилие в отношении женщин в семье и обществе возрастает. Это затрагивает всех, независимо от имущественного и социального положения, а самыми уязвимыми являются несовершеннолетние.