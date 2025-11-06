Волонтеры ЗАО передали в зону СВО более 319 тонн гуманитарной помощи

Фото: пресс-служба префектуры Западного административного округа города Москвы

Волонтеры организации "Под защитой" с момента ее образования в 2022 году передали в зону СВО более 319 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

В очередную партию груза, которая была отправлена 5 ноября, вошли лекарства и перевязочные материалы, окопные свечи, постельное белье, волокуши и маскировочные сети.

"Осенью 2022 года нас, активистов, было трое. Начинали мы со сбора гуманитарной помощи для бойцов. Наших единомышленников становилось все больше, мы стали плести маскировочные сети для боевой техники и солдат. Вначале плели вручную, потом отец одного из волонтеров смастерил специальный станок. Это ускорило процесс", – поделилась координатор организации Алла Бруцкая.

Сегодня в организации "Под защитой" уже более 60 человек. Помещения для них были предоставлены храмом Андрея Рублева в Раменках. Настоятель храма рассказал, что он сам лично доставлял грузы в зону СВО на автомобиле. Также он отметил, что многие прихожане помогают волонтерам.

Добровольцы сами изготавливают разные виды маскировочных сетей. Как размером 3 на 5 метров, так и 6 на 10 метров. Бруцкая отметила, что волонтеры изготовили уже столько сетей, что ими можно было бы накрыть 50 футбольных полей.

Кроме того, волонтеры занимаются шитьем и стерилизацией перевязочных пакетов, изготовлением салфеток с антисептиком и окопных свечей, производством мобилизационных шин, нашлемников, маскировочных накидок. Часто они делают это прямо дома, а информацию о необходимых вещах получают от самих бойцов.

Волонтер Наталья Серая рассказала, что часто поступают запросы на изготовление антидроновых штор. Они способны не только укрыть военную технику, но и могут стать ловушками для БПЛА.

Присоединиться к организации может любой желающий, придя в храм Андрея Рублева в Раменках. Бойцам необходимы термобелье, лекарства и перевязочные материалы, энергетические батончики. На данный момент стартовала подготовка новогодних подарков с продуктами питания, открытками и письмами от детей.

Ранее москвичи передали детям в ЛНР и ДНР, а также жителям Курской области школьные рюкзаки и форму, обувь, канцелярские товары в рамках акции "Соберем ребенка в школу". К акции присоединились многие столичные школы. В ней приняли участие дети, родители и учителя.

