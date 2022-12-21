Эксперты рассказали, как поддержать организм во время предновогодней гонки

Последние дни до Нового года – это не только предвкушение праздника, но и большой стресс. Ведь нужно успеть закрыть все вопросы на работе, купить подарки и окончательно решить, где же встретить бой курантов. Вместе с поджидающими нас сезонными вирусами это может стать серьезной нагрузкой для организма. Расскажем, как подойти к Новому году бодрыми и здоровыми.

Спим и правильно одеваемся

В первую очередь болеют те, у кого не отрегулирован образ жизни. Если внести коррективы, это позитивно скажется на иммунитете, подчеркнула в беседе с Москвой 24 врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

"Болеют те, кто недосыпает, на стрессе, переутомлен, пребывает в изможденном состоянии. В этой ситуации важно следить за количеством сна и не хвататься за все и сразу. Если работа связана со стрессами, которые не получается преодолеть самому, нужно обратиться к профильному специалисту", – сказала врач.

Чтобы защититься от сезонных вирусов и простуды, Ярцева рекомендует надевать в общественных местах средства индивидуальной защиты, а также обращать внимание на одежду: от нее напрямую зависит терморегуляция организма.

"К примеру, если вы зашли в метро, снимите куртку, останьтесь в свитере, чтобы не вспотеть. Также можно надевать термобелье, оно отводит влагу. Таким образом, тело не потеет и не переохлаждается. Это самый важный момент, чтобы не простудиться. Когда тело мокрое, вы выходите на улицу, переохлаждаетесь и заболеваете", – посоветовала терапевт.

Также важно выбирать обувь по погоде. Нельзя допустить, чтобы ноги промокли и замерзли, сказала Ярцева. С учетом резкого потепления, эксперт рекомендует надевать резиновые сапоги или любую другую непромокаемую обувь.

Безусловно, если появились симптомы ОРВИ, следует остаться дома. Так вы защитите окружающих и сами избежите тяжелого течения заболевания, заключила специалист.

Витамины и антиоксиданты

Чтобы поддерживать организм в хорошем состоянии, ему необходим белок, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина. Проще всего получать его в первую очередь из продуктов животного происхождения: например, индейки, курицы, кролика и яиц.

Однако потребность в белке могут восполнить и те, кто придерживается принципов вегетарианства. "В их рационе должны быть бобы, чечевица, горох. Для вегетарианцев это продукты, которые наиболее богаты белком. Кроме того, они восполняют потребность в разных аминокислотах", – отметила эксперт.

Также в этот период крайне необходим витамин C. Он нужен для выработки интерферонов, которые отвечают за работу иммунной системы.





Елена Соломатина врач-диетолог Большое количество витамина C содержится в квашеной капусте. Половинка болгарского перца покрывает суточную норму. Много витамина С и в отваре шиповника, замороженной черной смородине.

"В квашеной капусте есть и янтарная кислота, лактобактерии и клетчатка. Все это поддерживает дружественную микрофлору, от которой зависит состояние иммунитета. Кроме того, шиповник хорошо разжижает кровь. Это важно для логистики, чтобы наши защитные клетки можно было как можно скорее доставить к месту вторжения вируса", – посоветовала специалист.

Также организму для укрепления иммунитета понадобятся антиоксиданты. Они есть, к примеру, в зеленом чае и хурме. "Помимо антиоксидантов, в них есть танины: они связывают вирусы еще на подходе и выводят их организма. Танины есть в продуктах, которые отличаются своим вяжущим вкусом", – объяснила диетолог.

В период вирусов важно защитить слизистую носа – для этого нужно есть больше продуктов с витамином А. Он присутствует в сливочном масле, свежемороженой селедке, скумбрии и сайре, перечислила Соломатина. Для иммунитета важен и цинк: этот элемент есть, например, в тыквенных семечках и куриной печени.



жир . Поэтому в рационе ежедневно должно быть примерно 30 граммов свиного сала, кубик сливочного масла, сыр.

Елена Соломатина врач-диетолог Сейчас идут осложнения на бронхо-легочную систему. Чтобы ее защитить, организму нужен. Поэтому в рационе ежедневно должно быть примерно 30 граммов свиного сала, кубик сливочного масла, сыр.

Диетолог призвала перед праздниками не практиковать ограничительные диеты. Сейчас подобное питание сильнее всего бьет по иммунитету, так как организму недостает важных витаминов и элементов, объяснила она. Кроме того, следует отказаться от жареного, сладкого и выпечки: все это разрушает защищающие от вирусов клеточные мембраны, добавила диетолог.

Правильно настраиваемся

Последние дни перед Новым годом для многих сопровождаются закрытием важных дел на работе. Чтобы не перегореть, важно правильно распределить нагрузку, рассказала Москве 24 семейный психолог Наталья Наумова.

"Необходимо выбрать, какая работа важна, а какая – второстепенна. Для тех вещей, которые точно нужно закончить в этом году, можно составить четкое расписание их выполнения. Но обязательно найдите в нем время для себя, чтобы встретиться с друзьями, отдохнуть, подготовиться к празднику", – рассказала специалист.

Если есть работа, которую можно отложить на следующий год, не стоит бояться этого делать.





Наталья Наумова семейный психолог Главное, чтобы не было стресса, переутомления и "болезненных" выходных. Иначе можно перенапрячься и в конечном итоге просто заболеть.

Для многих стрессовым моментом является выбор новогодних подарков. Чтобы процесс не доставил дискомфорт, просто заранее подумайте о том, кто и что предпочитает, посоветовала Наумова.

"Чтобы минимизировать затраты времени и нервов, все можно заказать в интернете. Но если позволяет график и вы получаете удовольствие от походов за подарками по магазинам, не стоит себе в этом отказывать", – отметила психолог.

Если надо ехать в торговый центр, но раздражает предновогодняя суета, можно попробовать поменять свое отношение к этой ситуации. "Нужно настроиться на позитивный лад и не думать, что вокруг вас большая толпа. Это люди, которые готовятся к празднику так же, как и вы. Если все же тяжело это сделать, просто выберите магазины, где не так много покупателей", – сказала Наумова.

В ситуациях, когда за несколько дней до праздника есть конфликты в семье, психолог рекомендует в первую очередь "поговорить" с самим собой, проанализировать ситуацию, понять, какие качества раздражают близких. Тогда получится по-доброму отнестись к родным, и они тоже не заставят себя долго ждать в ответ, резюмировала эксперт.

