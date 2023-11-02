В России могут ограничить продажу алкогольного мороженого

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Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области предложило Минфину РФ ограничить продажу не только спиртного, но и алкогольного мороженого. Об этом сообщает газета "Известия".

В ведомстве объяснили, что крепость алкогольного мороженого варьируется от 1,5 до 6%, что соответствует градусу слабоалкогольных напитков. Если на торговлю такого рода спиртного (пиво, сидр, медовуха) уже ввели ограничения, то продажа алкогольного мороженого еще свободно осуществляется в палатках, неподалеку от школ. Поэтому его могут покупать также несовершеннолетние дети.

Как сообщает издание, предложение уже поддержали в Росалкогольтабакконтроле.

Ранее в РФ предложили сделать фуд-корты в торговых центрах безалкогольными зонами общественного питания. Подчеркивается, что значительную долю посетителей этих зон составляют подростки и семьи с несовершеннолетними, которые вынуждены сидеть за обедом с компаниями, потребляющими спиртные напитки.

При этом хирург Александр Умнов предупредил, что употребление алкоголя в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, у мужчин на фоне злоупотребления спиртным может развиться бесплодие. Кроме того, алкоголь провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других болезней.

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