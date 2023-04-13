ГД приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним

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Госдума 13 апреля приняла закон, предусматривающий повышение штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним, а также за их вовлечение в потребление никотиносодержащей продукции.

Отныне физлицам за продажу такой продукции несовершеннолетним будет грозить наказание в размере 40–60 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит 150–300 тысяч рублей, а для юрлиц – 400–600 тысяч рублей. Ранее размер штрафа варьировался от 20 до 300 тысяч рублей.

Что касается вовлечения подростков в курение, то тут физическим лицам грозит наказание в размере 2–5 тысяч рублей. Если же речь идет о знакомых или родственниках несовершеннолетнего, то их оштрафуют уже на 5–7 тысяч рублей. В настоящее время штрафы за это не превышают 3 тысяч рублей.

11 апреля депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении правил оборота вейпов и о полном запрете их продажи несовершеннолетним. Отныне в РФ нельзя продавать ароматизированные жидкости для вейпов, также запрещена реклама курительных устройств.



Госдума приняла документ о полном запрете вейпов для несовершеннолетних

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