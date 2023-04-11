16:00Общество
ГД запретила продажу вейпов несовершеннолетним
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении правил оборота вейпов и о полном запрете их продажи детям.
Авторами инициативы выступили почти 400 парламентариев, среди которых председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех думских фракций.
Так, вводится запрет на обращение жидкостей для вейпов с ароматизаторами и добавками, которые способствуют развитию и усилению никотиновой зависимости. Кабмин РФ должен составить соответствующий перечень.
Кроме того, устанавливаются ограничения на продажу и рекламу табачной продукции на все электронные и другие приборы, которые используются для получения как никотиносодержащего, так и безникотинового пара.
В документе уточняется, что все закрепленные законом ограничения по продаже табачной и никотиносодержащей продукции для несовершеннолетних распространяются на вейпы, в том числе безникотиновые.
Ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева предложила полностью запретить вейпы на территории России. Это связано с тем, что они становятся популярными у несовершеннолетних.
В свою очередь, депутат Госдумы Сергей Колунов заявил о необходимости проработать вопрос пропаганды вреда от употребления вейпов. В частности, он выступил за то, чтобы на пачках размещали фотографии с последствиями курения. Так парламентарий хочет уберечь подростков от вредной привычки.
Госдума приняла законопроект об ужесточении оборота вейпов
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