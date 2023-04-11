ГД запретила продажу вейпов несовершеннолетним

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении правил оборота вейпов и о полном запрете их продажи детям.

Авторами инициативы выступили почти 400 парламентариев, среди которых председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех думских фракций.

Так, вводится запрет на обращение жидкостей для вейпов с ароматизаторами и добавками, которые способствуют развитию и усилению никотиновой зависимости. Кабмин РФ должен составить соответствующий перечень.

Кроме того, устанавливаются ограничения на продажу и рекламу табачной продукции на все электронные и другие приборы, которые используются для получения как никотиносодержащего, так и безникотинового пара.

В документе уточняется, что все закрепленные законом ограничения по продаже табачной и никотиносодержащей продукции для несовершеннолетних распространяются на вейпы, в том числе безникотиновые.

Ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева предложила полностью запретить вейпы на территории России. Это связано с тем, что они становятся популярными у несовершеннолетних.

В свою очередь, депутат Госдумы Сергей Колунов заявил о необходимости проработать вопрос пропаганды вреда от употребления вейпов. В частности, он выступил за то, чтобы на пачках размещали фотографии с последствиями курения. Так парламентарий хочет уберечь подростков от вредной привычки.



Госдума приняла законопроект об ужесточении оборота вейпов

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