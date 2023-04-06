Депутат Леонов оценил эффективность продажи алкоголя и табака только по картам

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Введение в РФ оплаты алкоголя и табачной продукции только по банковским картам поможет в некоторых случаях пресечь их продажу несовершеннолетним, но не решит проблему глобально. Об этом Москве 24 заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Ранее с соответствующим предложением выступил депутат нижней палаты парламента, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. С просьбой ограничить в стране оплату алкоголя и табачной продукции только банковскими картами он обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко.

"Эта инициатива имеет под собой здравый смысл, и, возможно, в некоторых случаях она отсечет молодежь от покупки табачной продукции и алкоголя. Законопроект могут вполне поддержать (если его внесут в Госдуму. – Прим. ред.), но какого-то ощутимого эффекта он не даст", – считает Леонов.





Сергей Леонов заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Даже если будет один или два молодых человека, которые хотели купить такую продукцию, но у них не получилось, – уже хорошо. Но кардинально это, конечно, не решит проблему.

По словам депутата, несмотря на законодательные запреты, у не достигших 18 лет россиян сегодня все еще есть множество способов приобрести алкоголь. "Молодежь находит места, где им продают. Я уверен, что в любом населенном пункте, будь то большой город либо деревня, найдется такая торговая точка, которая продает всем и все. Либо они просят старших товарищей, братьев, сестер, которые могут им купить", – объясняет Леонов.

Поэтому нужно комплексно подходить к решению проблемы, подчеркнул он. Необходимо, чтобы продавцы в магазине вели себя ответственнее, а молодежь понимала, что употреблять спиртное и табачные изделия вредно и не модно, говорит парламентарий.





Сергей Леонов заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Нужно по крайней мере в информационном пространстве сделать так, чтобы наши дети и молодежь в целом понимали, что курить и употреблять алкоголь – это не модно, а вредно и бесполезно. Если у нас в обществе будет такое отношение к алкоголю и табаку, то я думаю, что и молодежь тоже станет жить в этой парадигме.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что закон о полном запрете вейпов для не достигших 18 лет граждан готовится парламентариями в срочном порядке. Поправки могут рассмотреть и принять уже 11 апреля. Помимо прочего, документ предполагает запрет на рекламу и размещение подобной продукции на полках магазинов.



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