Закон о запрете вейпов для несовершеннолетних будет касаться и рекламы – Володин

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Закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних затронет все подобные устройства, а также их рекламу. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Это (закон. – Прим. ред.) будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но и всей линейки аналогичных устройств: запрет рекламы, размещения на полках магазинов", – цитирует его пресс-служба нижней палаты парламента.

По словам председателя нижней палаты парламента, соответствующий проект может быть рассмотрен и принят в первом и остальных чтениях уже в следующий вторник, 11 апреля.

После этого, отметил Володин, потребуется скорректировать налоговое законодательство с целью многократного увеличения акцизов на вейпы. С учетом того, что Россия является частью ЕАЭС, в странах которого вейпы продаются свободно, парламентариям нужно будет найти варианты сделать электронные сигареты максимально недоступными, подытожил спикер ГД.

23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство рассмотрит вопрос о запрете вейпов, а также сформирует позицию по этой теме.

До этого Вячеслав Володин неоднократно предлагал ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним, указывая на жалобы родителей и педагогов о том, что дети курят электронные сигареты.

А накануне депутат Султан Хамзаев сообщал, что парламентарии учли призыв Володина и решили остаться на позиции полного запрета вейпов, а не ограничения их продажи, как планировалось изначально.



Володин попросил Мишустина поддержать инициативу о полном запрете продажи вейпов

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