В ГД рассмотрят возможность полного запрета вейпов в России

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Госдума намерена рассмотреть полный запрет вейпов в России, а не ограничение их продажи, как планировалось ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена думского комитета по безопасности Султана Хамзаева.

"На Совете Государственной думы 3 апреля Вячеслав Володин призвал депутатов остаться на позиции полного запрета вейпов в России, принято решение Совета", – сказал депутат.

Он уточнил, что соответствующие поправки могут быть внесены в правительственные законопроекты ко второму чтению.

Решение полностью запретить вейпы поддержал экс-депутат, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. В беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" он отметил, что эти устройства, изобретенные в ответ на законы, ограничивающие курение, приучают людей не просто к табаку, а к наркомании.

При этом он не исключил, что законопроект о запрете вейпов столкнется с сопротивлением как самих парламентариев, так и табачной мафии. Однако доводы о рабочих местах и налогах, уверен Онищенко, тут не работают.

"Табачная мафия, ангажированные работники министерств, которые скажут: как же так, это налоги, это же рабочие места! Это не налоги, не рабочие места, а это опосредованные убийцы нашего населения", – сказал он.

Онищенко подчеркнул, что развитие общества всегда выливается в повышение продолжительности жизни, поэтому властям важно работать в этом направлении.

23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство рассмотрит вопрос о запрете вейпов, а также сформирует позицию по этой теме.

До этого Вячеслав Володин неоднократно предлагал ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним, указывая на жалобы родителей и педагогов о том, что дети курят электронные сигареты.



Володин попросил Мишустина поддержать инициативу о полном запрете продажи вейпов

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