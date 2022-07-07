В ГД назвали бесполезным предложение ограничить продажу крепкого алкоголя летом

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Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с Москвой 24 раскритиковал предложение ограничить летом продажу крепкого алкоголя в заведениях, расположенных в прибрежных и парковых зонах.

Ранее с соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, употребление спиртного в жару может серьезно повысить риски проблем со здоровьем. Кроме того, люди с алкогольным опьянением в общественных местах провоцируют недовольство остальных граждан. В связи с этим Хамзаев предлагает Минздраву ограничить летом продажу напитков с содержанием спирта в 20% и более в парковых и прибрежных зонах.

По словам Леонова, употребление алкоголя в жару, причем не только крепкого, действительно может привести к проблемам со здоровьем и даже к летальному исходу.

"К сожалению, многие люди, которые ежегодно тонут на пляже, находятся в алкогольном опьянении. Поэтому существует две проблемы: с одной стороны, различные нарушения кровоснабжения, инсульты, инфаркты, повышение артериального давления, гипертонические кризы, а с другой стороны – опасность того, что человек просто утонет", – объясняет депутат.

Тем не менее Леонов считает, что запрет продажи алкоголя летом в определенных местах не решит проблему. В первую очередь граждане должны сами осознавать опасность, отметил парламентарий.





Сергей Леонов заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Не считаю, что нужно что-то ограничивать. Считаю, что человеку нужно самому понимать, что это может привести к определенным последствиям. Если мы не будет там продавать, это ни к чему не приведет: принесут с собой.

"Мне кажется, инициатива совершенно бесполезная, непродуманная, просто для того, чтобы лишний раз хайпануть. На самом деле адекватный человек понимает, что ему пить в жару, какие напитки, сколько градусов в этих напитках должно быть", – заключил Леонов.

Ранее Султан Хамзаев предложил ввести в магазинах ограничение на продажу алкоголя в выходные. По его словам, такой подход уже зарекомендовал себя за рубежом и нужен для защиты здоровья российских граждан. Также парламентарий выступил за повышение возраста продажи алкоголя до 21 года.