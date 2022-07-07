В ГД назвали бесполезным предложение ограничить продажу крепкого алкоголя летом

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с Москвой 24 раскритиковал предложение ограничить летом продажу крепкого алкоголя в заведениях, расположенных в прибрежных и парковых зонах.
Ранее с соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, употребление спиртного в жару может серьезно повысить риски проблем со здоровьем. Кроме того, люди с алкогольным опьянением в общественных местах провоцируют недовольство остальных граждан. В связи с этим Хамзаев предлагает Минздраву ограничить летом продажу напитков с содержанием спирта в 20% и более в парковых и прибрежных зонах.
По словам Леонова, употребление алкоголя в жару, причем не только крепкого, действительно может привести к проблемам со здоровьем и даже к летальному исходу.
"К сожалению, многие люди, которые ежегодно тонут на пляже, находятся в алкогольном опьянении. Поэтому существует две проблемы: с одной стороны, различные нарушения кровоснабжения, инсульты, инфаркты, повышение артериального давления, гипертонические кризы, а с другой стороны – опасность того, что человек просто утонет", – объясняет депутат.
Тем не менее Леонов считает, что запрет продажи алкоголя летом в определенных местах не решит проблему. В первую очередь граждане должны сами осознавать опасность, отметил парламентарий.
"Мне кажется, инициатива совершенно бесполезная, непродуманная, просто для того, чтобы лишний раз хайпануть. На самом деле адекватный человек понимает, что ему пить в жару, какие напитки, сколько градусов в этих напитках должно быть", – заключил Леонов.
Ранее Султан Хамзаев предложил ввести в магазинах ограничение на продажу алкоголя в выходные. По его словам, такой подход уже зарекомендовал себя за рубежом и нужен для защиты здоровья российских граждан. Также парламентарий выступил за повышение возраста продажи алкоголя до 21 года.
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