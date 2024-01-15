Число людей с алкогольной зависимостью выросло в России

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В России впервые за десять лет зафиксировали рост числа пациентов с выявленной алкогольной зависимостью. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на сборник Росстата "Здравоохранение в России – 2023".

По данным издания, с 2010 по 2021 год число россиян с алкогольной зависимостью сократилось со 100 до 53 тысяч человек.

В 2010 году под наблюдение медиков взяли почти 154 тысячи человек с диагностированной алкогольной зависимостью. У 47,5 тысячи из них был выявлен алкогольный психоз. При этом в 2020 году таких пациентов уже насчитывалось 54,9 и 14 тысяч соответственно.

Однако в 2022 году число зависимых от алкоголя снова начало расти, достигнув 54,2 тысячи граждан. К причинам роста специалисты отнесли пандемию, политическую напряженность, социально-экономические потрясения и другие.

В свою очередь, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич считает, что данных Росстата недостаточно для получения полной картины. По его словам, государство наблюдает не только за людьми с зависимостью, но и с пагубным употреблением, которое относится к "социальному диагнозу".

Между тем врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что употребление алкоголя нарушает работу всего организма. От спиртного страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Также у тех, кто пьет алкоголь, часто бывает ожирение печени, отметила врач.



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