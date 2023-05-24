В ГД предложили разрешить регионам ограничивать продажу алкоголя в барах в домах

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Российские регионы могут наделить правом запрещать продажу алкоголя ночью в кафе и барах, которые располагаются в многоквартирных домах. Такой законопроект подготовил замглавы комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, сообщает газета "Известия".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что органы государственной власти некоторых субъектов РФ заходят в тупик в борьбе с такими нарушителями, поскольку не вправе устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Согласно поправке, регионы смогут вводить ограничения по продаже алкоголя в розницу, но эта норма не касается точек общепита – кафе, ресторанов и остальных заведений, которые не нарушают закон.

Спиридонов собирается представить документ в специальной рабочей группе, созданной по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина 16 мая. В рабочей группе также обсудят запрет продажи алкоголя навынос.

Ранее думский депутат и руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев заявил, что в РФ необходимо запретить алкомаркетам использовать сайты и мобильные приложения. Парламентарий указал, что сейчас сетевые магазины подобного направления задействуют сайты и приложения для наращивания продаж.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос о запрете магазинам, которые располагаются в жилых домах, продавать спиртное в ночное время суток. По мнению думского председателя, днем такие маркеты маскируются под продуктовые в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе.