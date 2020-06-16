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16 июня, 21:46

DC проведет собственную выставку на замену Comic Con

город технологии

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Издательский дом DC намерен провести мероприятие DC FanDome, которое заменит отмененную из-за пандемии выставку Comic Con, сообщает "Российская газета".

Мероприятие состоится в формате онлайн-трансляции 22 августа и продлится 24 часа. В течение суток поклонникам DC расскажут о грядущих фильмах, сериалах, комиксах и видеоиграх.

Зрители DC FanDome первыми увидят тизеры "Бэтмена" Мэтта Ривза и сиквела "Отряда самоубийц". Также на мероприятии представят новую игру про Темного рыцаря.

Седьмой фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и 15-я международная выставка "ИгроМир" должны были пройти 1–4 октября в выставочном центре "Крокус Экспо".

В прошлом году мероприятия за четыре дня их проведения посетило свыше 183 тысяч человек. Число просмотров прямой трансляции превысило отметку пять миллионов.

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