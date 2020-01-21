Comic Con и "ИгроМир" состоятся в Москве в октябре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве состоятся седьмой фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и 15-я международная выставка "ИгроМир". Они пройдут 1–4 октября 2020 года в выставочном центре "Крокус Экспо", сообщили в пресс-службе мероприятий.

Известно, что в прошлом году Comic Con и "ИгроМир" посетило свыше 183 тысяч человек за четыре дня их проведения. Число просмотров прямой трансляции превысило отметку пять миллионов.

Так, в 2019 году спецгостями фестиваля поп-культуры стали актеры Мадс Миккельсен, исполнивший роли в таких фильмах, как "Ганнибал", "Звездные войны", а также Эндрю Скотт, знакомый зрителям по съемкам в "Шерлоке" и "Черном зеркале".

Выставку "ИгроМир" посетил японский геймдизайнер Хидео Кодзима. Он представил игру Death Stranding.