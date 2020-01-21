Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

21 января, 12:22

Comic Con и "ИгроМир" состоятся в Москве в октябре

культура выставки фестивали город

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве состоятся седьмой фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и 15-я международная выставка "ИгроМир". Они пройдут 1–4 октября 2020 года в выставочном центре "Крокус Экспо", сообщили в пресс-службе мероприятий.

Известно, что в прошлом году Comic Con и "ИгроМир" посетило свыше 183 тысяч человек за четыре дня их проведения. Число просмотров прямой трансляции превысило отметку пять миллионов.

Так, в 2019 году спецгостями фестиваля поп-культуры стали актеры Мадс Миккельсен, исполнивший роли в таких фильмах, как "Ганнибал", "Звездные войны", а также Эндрю Скотт, знакомый зрителям по съемкам в "Шерлоке" и "Черном зеркале".

Выставку "ИгроМир" посетил японский геймдизайнер Хидео Кодзима. Он представил игру Death Stranding.

Чем удивили "ИгроМир" и Comic Con Russia в выходные

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика