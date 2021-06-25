У сериала "Сверхъестественное" появится приквел

Фото: кадр из сериала "Сверхъестественное"; режиссер – Роберт Сингер, Филип Сгриккиа, Джон Шоуолтер
Американский телеканал The CW Television Network над приквелом фантастического сериала "Сверхъестественное", сообщает Газета.ру.
Проект называется "Винчестеры", а его исполнительными продюсерами станут актер, сыгравший одного из главных персонажей в "Сверхъестественном", Дженсен Эклс со своей женой Дэннил, также актрисой оригинального сериала. Сценарий "Винчестерам" напишет Робби Томпсон, сценарист "Сверхъестественного".
Сюжет сериала будет разворачиваться вокруг родителей Дина Винчестера (героя Эклса), от чьего лица и пойдет рассказ. Молодая пара будет пытаться спасти не только свою любовь, но и мир.
"Когда вышел 15-й сезон "Сверхъестественного", мы знали, что это не конец. Как мы говорим в сериале, ведь ничто никогда не заканчивается по-настоящему", – рассказал Эклс и уточнил, что его герою всегда хотелось узнать больше об отношениях родителей.
Сериал "Сверхъестественное" рассказывал о двух братьях, которые боролись со злыми силами, и выходил на The CW Television Network с 2005 по 2020 год. В общей сложности зрители увидели 15 сезонов.
Ранее сообщалось, что актеры сериала "Тайны Смолвиля" работают над анимационным продолжением проекта.
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