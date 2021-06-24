"Звезды советского экрана": Леонид Броневой

В декабре 1973 года у киноманов были дела поважнее, чем нарезка салатов и поход на базар за новогодней елкой. Свежий выпуск журнала "Советский экран" предлагал им новую встречу с любимыми героями сериала "Семнадцать мгновений весны".

Как ни странно, но дьявольски умного, изворотливого и проницательного Мюллера зрители полюбили не меньше, чем Штирлица. А его меткие фразочки знала наизусть вся страна. Затаив дыхание все ждали появления на телеэкранах актера Леонида Броневого.

Почему Леонида Броневого не взяли в "Современник"? На какие съемки он приехал прямо из ЗАГСа? И как он называл свою молодую жену? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".