Актеры сериала "Тайны Смолвиля" работают над анимационным продолжением проекта

Фото: кадр из сериала "Тайны Смолвиля", режиссеры – Джеймс Маршалл, Грег Биман, Майк Рол

Американский актер, исполнитель главной роли в сериале "Тайны Смолвиля" Том Уэллинг вместе с Майклом Розенбаумом работает над анимационном продолжением проекта.

"Майкл Розенбаум и я на самом деле работаем над анимационным сериалом, чтобы вернуть этих персонажей к жизни", – рассказал Уэллинг в Instagram.

Он также добавил, что в сиквеле могут поучаствовать и другие актеры из оригинального сериала.

Первая серия проекта "Тайны Смолвиля" появилась на экранах в 2001 году. С тех пор вышли 10 сезонов, содержащие в общей сложности 217 эпизодов. В сериале идет речь о взрослении и становлении молодого Супермена Кларка Кента (которого и сыграл Уэллинг) в вымышленном городе Смолвиль. Майкл Розенбаум исполнил роль главного антагониста, который в начале сюжета был лучшим другом персонажа Уэллинга.

Ранее продюсер "Симпсонов" раскрыл, будут ли мультфильм показывать вечно.