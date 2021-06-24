Харрисон Форд получил травму на съемках нового "Индианы Джонса"

Фото: кадр из фильма "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"; режиссер – Стивен Спилберг; производство – Paramount Pictures

Знаменитый американский актер Харрисон Форд получил травму во время съемок новой части франшизы "Индиана Джонс". Об этом сообщает Deadline.

Во время репетиции сцены боя для новой части фильма актер повредил плечо. На данный момент тяжесть полученной травмы неизвестна.

"Производство будет продолжаться, пока будет проводиться соответствующий курс лечения, а график съемок будет изменен по мере необходимости в ближайшие недели", – отметили в компании Disney.

Съемки стартовали в начале лета 2021 года. Главную роль традиционно получил 78-летний Форд. Компанию ему составят датский артист Мадс Миккельсен и звезда британского сериала "Дрянь" Фиби Уоллер-Бридж.

Режиссером картины станет Джеймс Мэнголд, ранее снявший фильмы "Логан", "Ford против Ferrari" и "Переступить черту". Режиссер классических серий франшизы Стивен Спилберг выступит в качестве продюсера фильма, а композитором вновь станет Джон Уильямс.

Премьера пятого "Индианы Джонса" запланирована на 29 июня 2022 года.