Стало известно, когда начнут съемки пятой части "Индианы Джонса"

Фото: кадр из фильма "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"; реж. – Стивен Спилберг; производство – Lucasfilm, Universal

Cъемки пятого фильма приключенческой саги "Индиана Джонс" начнутся в июне 2021 года. Производство стартует на следующей неделе в Великобритании, сообщает News.ru.

Отмечается, что главную роль получил 78-летний американский актер Харрисон Форд. Компанию ему составят датский артист Мадс Миккельсен, звезда британского сериала "Дрянь" Фиби Уоллер-Бридж.

Режиссером картины выступит Джеймс Мэнголд ("Логан", "Ford против Ferrari", "Переступить черту"). В качестве одного из главных продюсеров будет Стивен Спилберг, композитором – Джон Уильямс, который работал над каждой из предыдущих картин.

Премьера пятого "Индианы Джонса" состоится 29 июня 2022 года.

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