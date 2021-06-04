Стало известно, когда начнут съемки пятой части "Индианы Джонса"

Фото: кадр из фильма "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"; реж. – Стивен Спилберг; производство – Lucasfilm, Universal
Cъемки пятого фильма приключенческой саги "Индиана Джонс" начнутся в июне 2021 года. Производство стартует на следующей неделе в Великобритании, сообщает News.ru.
Отмечается, что главную роль получил 78-летний американский актер Харрисон Форд. Компанию ему составят датский артист Мадс Миккельсен, звезда британского сериала "Дрянь" Фиби Уоллер-Бридж.
Режиссером картины выступит Джеймс Мэнголд ("Логан", "Ford против Ferrari", "Переступить черту"). В качестве одного из главных продюсеров будет Стивен Спилберг, композитором – Джон Уильямс, который работал над каждой из предыдущих картин.
Премьера пятого "Индианы Джонса" состоится 29 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что американская актриса Линдси Лохан вернется на экраны после длительного творческого перерыва. 34-летняя Лохан снимется в новой рождественской комедии от Netflix. У проекта пока нет названия, но известно, что актриса исполнит роль избалованной героини, потерявшей память во время катания на лыжах перед Рождеством.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: