Технику нацистов заметили на съемках нового "Индианы Джонса"

Фото: кадр из фильма "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"; режиссер – Стивен Спилберг; производство - Lucasfilm Ltd., Paramount Pictures
На съемках пятой части культовой франшизы "Индиана Джонс" заметили технику времен нацистской Германии. Об этом сообщает News.ru.
На попавших в интернет фотографиях можно увидеть паровозы с символикой гитлеровской Германии, а также мотоциклы и другие транспортные средства. По некоторым данным, с использованием данного реквизита проходили съемки экшен-сцены, в которой дублер исполнителя главной роли Харрисона Форда исполнял трюки на мотоцикле с коляской.
Пока неизвестно, будет ли сюжет нового фильма завязан на противостоянии со старыми знакомыми Индианы Джонса, или в картине будет показана сцена с воспоминаниями героя о событиях предыдущих серий. Нацисты были главными антагонистами в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (1989).
Главную роль археолога-авантюриста традиционно исполнит 78-летний Харрисон Форд. Режиссером картины станет Джеймс Мэнголд, ранее снявший фильмы "Логан", "Ford против Ferrari" и "Переступить черту". Режиссер классических серий франшизы Стивен Спилберг выступит в качестве продюсера фильма, а композитором вновь станет Джон Уильямс.
Премьера пятого "Индианы Джонса" состоится 29 июня 2022 года.
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