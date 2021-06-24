Продюсер "Симпсонов" раскрыл, будут ли мультфильм показывать вечно

Фото: кадр из мультсериала "Симпсоны". Производство – 20th Century Fox Television

Сценарист и продюсер многосерийного мультфильма "Симпсоны" Майк Рейсс рассказал, что шоу, выходящее с 1989 года, может "стать вечным", сообщает News.ru.

Он отметил, что культовый проект имеет все шансы транслироваться много лет, а может, и бесконечно долго. В качестве примера он привел программы Saturday Night Live (идет с 1975 года) и The Daily Show (идет с 1996 года), которые до сих пор выходят в эфир.

"Симпсоны" рассказывают о событиях, происходящих в мире, людях, их действиях. Поэтому для нас отказаться от шоу – значит сказать себе, что мы осветили все события, которые когда-либо случались на планете. Все, что касается текущих событий, должно продолжаться", – сказал Рейсс.

Говоря о секретной "формуле успеха" "Симпсонов", продюсер подчеркнул, что им просто повезло с командой в свое время.

Телеканал Fox продлил мультсериал "Симпсоны" еще на два сезона. На данный момент в шоу уже 32 сезона, последний из которых продолжает выходить в эфир. Ожидается, что по завершении еще двух сезонов общая продолжительность мультсериала составит 757 эпизодов.

По некоторым данным, переговоры о продлении проекта были затруднены тем, что Fox теперь принадлежит Disney.

"Симпсоны" – самый долгий мультсериал в истории американского телевидения. Первые серии проекта показали еще в 1989 году. Премьера юбилейного, 700-го выпуска прошла 21 марта 2021 года.