Мультсериал "Симпсоны" продлили еще на два сезона

Фото: кадр из мультсериала "Симпсоны" (1989–2021), режиссер – Микель Б. Андерсон

Телеканал Fox продлил мультсериал "Симпсоны" еще на два сезона. Об этом сообщает "Мир 24".

На данный момент в шоу уже 32 сезона, последний из которых продолжает выходить в эфир. Ожидается, что по завершении еще двух сезонов общая продолжительность мультсериала составит 757 эпизодов.

По некоторым данным, переговоры о продлении проекта были затруднены тем, что Fox теперь принадлежит Disney.

"Симпсоны" – самый долгий мультсериал в истории американского телевидения. Первые серии проекта показали еще в 1989 году. Премьера юбилейного, 700-го выпуска запланирована на 21 марта 2021 года.

В мае 2020 года поклонники мультсериала провели шуточное исследование и выяснили реальный возраст Гомера, одного из главных героев шоу. Оказалось, что в одной из серий зрителям показали водительские права персонажа с датой рождения.

