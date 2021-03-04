Мультсериал "Симпсоны" продлили еще на два сезона

Фото: кадр из мультсериала "Симпсоны" (1989–2021), режиссер – Микель Б. Андерсон
Телеканал Fox продлил мультсериал "Симпсоны" еще на два сезона. Об этом сообщает "Мир 24".
На данный момент в шоу уже 32 сезона, последний из которых продолжает выходить в эфир. Ожидается, что по завершении еще двух сезонов общая продолжительность мультсериала составит 757 эпизодов.
По некоторым данным, переговоры о продлении проекта были затруднены тем, что Fox теперь принадлежит Disney.
"Симпсоны" – самый долгий мультсериал в истории американского телевидения. Первые серии проекта показали еще в 1989 году. Премьера юбилейного, 700-го выпуска запланирована на 21 марта 2021 года.
В мае 2020 года поклонники мультсериала провели шуточное исследование и выяснили реальный возраст Гомера, одного из главных героев шоу. Оказалось, что в одной из серий зрителям показали водительские права персонажа с датой рождения.
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