Опубликован первый трейлер приквела "Клана Сопрано"

Видео: youtube.com/Warner Bros. Pictures

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер картины "Множественные святые Ньюарка" – приквела культового сериала "Клан Сопрано". Об этом сообщает News.ru

Действие фильма разворачивается в 1960–1970-х годах в городе Ньюарк в американском штате Нью-Джерси и рассказывает о становлении молодого Тони Сопрано, главного героя оригинального сериала. Его сыграл Майкл Гандольфини – сын Джеймса Гандольфини, в свое время исполнявшего роль взрослого Сопрано.

Кроме него, в проекте приняли участие Вера Фармига, Джон Бернтал, Билли Магнуссен и другие.

Режиссером ленты выступил Алан Тейлор, сценарий написали Лоуренс Коннер и Дэвид Чейз. Премьера фильма в России запланирована на 23 сентября.

Ранее стало известно о старте съемок четвертой части франшизы "Джон Уик" с Киану Ривзом в главной роли. О начале работы над продолжением блокбастера стало известно благодаря канадскому актеру Шамиру Андерсону, который опубликовал фото со съемочной площадки.

Премьера новой части запланирована на 26 мая 2022 года.

