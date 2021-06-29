Рон Перлман сыграет в новых "Трансформерах"

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Американский актер Рон Перлман, наиболее известный по роли в фильме "Хеллбой", сыграет в новой ленте о трансформерах. Об этом сообщает News.ru.

Голосом актера заговорит робот Оптимус Праймал, который является ученым, как и его предок Оптимус Прайм.

На данный момент франшиза о роботах насчитывает шесть полнометражных фильмов. "Трансформеры: Восхождение Звероботов" под режиссерством Стивена Кейпла-младшего станет седьмым в серии.

Премьера фильма запланирована на 24 июня 2022 года.

Ранее стало известно, что уже стартовали съемки четвертой части франшизы "Джон Уик" с Киану Ривзом в главной роли. В создании фильма также участвуют Иэн Макшейн, Донни Йен, Хироюки Санада и певица Рина Саваяма. Режиссером традиционно выступит Чад Стахелски, который снял все предыдущие части боевика.