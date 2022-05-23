В ГД не поддержали идею дополнительного выходного за стрессовую работу

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Москвой 24 назвала избыточным предложение давать дополнительный выходной за работу в условиях постоянного стресса.

Ранее письмо с таким предложением главе Роспотребнадзора направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). По его мнению, события, происходящие в течение последних двух лет, вызвали у граждан повсеместное состояние эмоционального выгорания. Поэтому Чернышов считает оправданным предоставлять дополнительный выходной раз в месяц в удобную для сотрудника дату, если его работа сопряжена с постоянным стрессом.

По словам Бессараб, положения о дополнительных выходных днях для определенных категорий работников уже прописаны в Трудовом кодексе. Поэтому вводить еще какие-то новшества нет смысла.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Я считаю, что такая инициатива на сегодняшний день избыточна, поскольку условия труда, отличающиеся от нормальных, уже регулируются трудовым законодательством.

"В соответствии с требованиями трудового законодательства, за работу во вредных или опасных условиях труда трудящиеся получают дополнительные выходные, дополнительные дни к отпуску. По законодательству также подразумевается сокращенная рабочая неделя", – напомнила депутат.

В качестве примера Бессараб привела увеличенный трудовой оплачиваемый отпуск для членов летных экипажей, поскольку их работа сопряжена с опасностью и стрессом. Предоставление еще одного дополнительного выходного дня сверх имеющихся увеличит нагрузку на работодателя, убеждена депутат.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Дополнительно каких-то еще преференций и льгот, наверное, не выдержит работодатель, поскольку отчисления в таких условиях на страховые взносы несколько повышены... Изобретать велосипед, на мой взгляд, сегодня нет смысла.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил для поддержки граждан и туристической отрасли предоставлять россиянам, выбирающим отдых внутри страны, дополнительную неделю оплачиваемого отпуска. Сообщалось, что парлментарий планирует направить эту инициативу в Ростуризм.