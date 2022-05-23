Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

15:20

Главная / Новости /

В ГД не поддержали идею дополнительного выходного за стрессовую работу

Нервный труд: нужен ли дополнительный выходной за стрессовую работу
обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/perig76

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Москвой 24 назвала избыточным предложение давать дополнительный выходной за работу в условиях постоянного стресса.

Ранее письмо с таким предложением главе Роспотребнадзора направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). По его мнению, события, происходящие в течение последних двух лет, вызвали у граждан повсеместное состояние эмоционального выгорания. Поэтому Чернышов считает оправданным предоставлять дополнительный выходной раз в месяц в удобную для сотрудника дату, если его работа сопряжена с постоянным стрессом.

По словам Бессараб, положения о дополнительных выходных днях для определенных категорий работников уже прописаны в Трудовом кодексе. Поэтому вводить еще какие-то новшества нет смысла.

Я считаю, что такая инициатива на сегодняшний день избыточна, поскольку условия труда, отличающиеся от нормальных, уже регулируются трудовым законодательством.
Светлана Бессараб
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

"В соответствии с требованиями трудового законодательства, за работу во вредных или опасных условиях труда трудящиеся получают дополнительные выходные, дополнительные дни к отпуску. По законодательству также подразумевается сокращенная рабочая неделя", – напомнила депутат.

В качестве примера Бессараб привела увеличенный трудовой оплачиваемый отпуск для членов летных экипажей, поскольку их работа сопряжена с опасностью и стрессом. Предоставление еще одного дополнительного выходного дня сверх имеющихся увеличит нагрузку на работодателя, убеждена депутат.

Дополнительно каких-то еще преференций и льгот, наверное, не выдержит работодатель, поскольку отчисления в таких условиях на страховые взносы несколько повышены... Изобретать велосипед, на мой взгляд, сегодня нет смысла.
Светлана Бессараб
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил для поддержки граждан и туристической отрасли предоставлять россиянам, выбирающим отдых внутри страны, дополнительную неделю оплачиваемого отпуска. Сообщалось, что парлментарий планирует направить эту инициативу в Ростуризм.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать