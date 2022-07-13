Психолог дала рекомендации парам по обсуждению бюджета семьи

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Парам не стоит бояться заранее обсудить тему финансов в семье во избежание неприятных неожиданностей в будущем. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на семейного психолога Татьяну Журавлеву.

По словам специалиста, затронуть тему стоит в тот момент, когда пришло осознание, что отношения долгосрочные.

"Вы можете обсудить ее один раз и договориться сразу, а можете время от времени возвращаться к этому вопросу: как должен распределяться бюджет в паре, совместный он или раздельный? Почему тебе кажется, что это лучший способ? Кто и как будет распоряжаться бюджетом? Важно ли для тебя иметь накопления? Как ты относишься к кредитам? Если я уйду в декрет, то что мы будем делать?" – пояснила Журавлева.

Если же партнер начинает нервничать при каком-то вопросе, то необходимо узнать причину происходящего, отметила психолог. Специалист добавила, что иногда человек не привык говорить открыто на какие-то темы.

Журавлева подчеркнула, что ничего страшного нет в том, что партнер считает, что время для этого разговора еще не пришло.

Ранее психолог Лариса Милованова заявила, что легкость и доступность являются главными преимуществами знакомства в соцсетях. Также плюсом в таком знакомстве Милованова назвала возможность публикации старых фото. Так, пользователь может выложить такой снимок, отредактировав его в разных программах. Таким образом можно будет привлечь внимание других пользователей в интернете.

