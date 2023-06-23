Треть россиян назвали приоритетом летний отпуск провести с семьей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

35% россиян хотят провести больше времени с семьей в летний отпуск, следует из опроса образовательной компании MAXIMUM Education, данные которого приводит "Газета.ру".

При этом абсолютное большинство российских семей планируют провести запланированный летний отпуск в России, только 18% респондентов выразили желание поехать за границу.

Отмечается, что наиболее популярными зарубежными направлениями для путешествий стали Турция, ОАЭ, Египет, Грузия, Греция и Кипр.

Между тем каждый второй россиянин планирует провести большую часть лета в городе, треть поедут на дачу. Каждый четвертый родитель отправит детей в летний лагерь.

Около 19% опрошенных отметили, что главное в летних каникулах – это хороший отдых. Еще 9% ценят возможность отправить ребенка в детский лагерь, а 8% считают, что самые важное на каникулах – возможность без спешки заняться образовательным процессом.

Ранее россиянам рассказали о выгодных зарубежных турах. В частности, самым недорогим зарубежным направлением сейчас остается Турция. Недельный отдых на двоих в четырехзвездочном отеле с питанием "все включено" в конце июня обойдется от 74 тысяч рублей.

Тур в Египет по аналогичным условиям можно приобрести по цене от 76 тысяч рублей.

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