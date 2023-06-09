Названа стоимость отдыха в Турции летом и осенью 2023 года

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Стоимость отдыха в Турции в 2023 году выросла на 30–40%. На это повлияло не только увеличение времени полета, но и высокая инфляция в самой Турции, сообщает News.ru.

По данным компании "Слетать.ру", стоимость путевки "все включено" в четырехзвездочный отель на неделю в июне на двоих начинается от 72 тысяч рублей. Осенью за то же предложение придется отдать уже от 93,5 тысячи рублей.

Самый низкий средний чек путевки в Турцию фиксируется в Кемере (202 тысячи рублей). В Белеке предложения для двоих оказались самыми дорогими (320 тысяч рублей).

Более 70% клиентов компании проявляют интерес к пятизвездочным отелям. Менее 90% предпочитают отели "все включено" и "ультра все включено".

Причины роста цен эксперты видят в слабеющем рубле, обесценивании турецкой лиры и инфляции в Турции. Кроме того, среднее время полета до Турции из России ранее составляло 3,5 часа, а сейчас варьируется от 4,5 до 5 часов в одну сторону.

Оплачивать покупки в Турции нельзя картами платежной системы "Мир", предупредила основатель сети турагентств "Бюро путешествий Довголевской" Людмила Довголевская. Для безналичной оплаты подойдут карты Visa и Mastercard иностранных банков.

Оптимальным вариантом для туристов эксперт видит оплату наличными: долларами или евро. В некоторых обменниках Турции можно обменять рубли.

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил, что отдохнуть по цене Турции в 2023 году можно в ОАЭ, Египте, Таиланде, на Кубе и Мальдивах.

"Так что у российского туриста есть выбор – отдохнуть за 200–250 тысяч на турецком берегу или выбрать за те же деньги другое направление", – сказал он.

Ранее стало известно, что самым популярным городом для летнего отдыха в России стал Санкт-Петербург. Второе и третье места заняли Сочи и Калининград. Самая высокая средняя стоимость жилья за сутки оказалась в Сочи (5,2 тысячи рублей).



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