Россиянам рассказали, почему путешествия в Турцию станут дороже

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Турция станет дороже для российских туристов из-за роста цен и курса иностранной валюты по отношению к национальной, сообщает РИА Новости со ссылкой на экономиста Реджепа Эрчина.

"Мы не ожидаем, что это негативно отразится на турецко-российских отношениях. Судьба турецко-российских отношений слишком глубока и ценна, чтобы приносить ее в жертву краткосрочной политике. Учитывая рост цен в Турции из-за инфляции, и дополнительный рост цен, который будет наблюдаться в связи с ростом цен на иностранную валюту, для российских туристов Турция станет немного дороже", – сказал Эрчин.

При этом, как уточнил эксперт, Турция превращается в "дешевый курортный поселок" для туристов с иностранной валютой, особенно для путешественников из Европы.

Эрчин допустил восстановление баланса текущего счета Турции после увеличения притока иностранной валюты в страну, который, как ожидается, произойдет в летние месяцы, и снижения импорта энергоносителей.

По его мнению, важно, чтобы Турция привлекала иностранную валюту через прямые инвестиции в сектора экономики, которые будут закрывать баланс текущего счета.

Отмечается, что лира дешевеет к доллару с конца мая. За этот период доллар подорожал к турецкой валюте на 16,7%. Накануне курс впервые поднимался выше 23,5 лиры за доллар.

Ранее сообщалось, что в турецких отелях подняли цены для россиян. Эксперты считают, что их стоимость в настоящее время неоправданно завышена. При этом для европейцев отдых в тех же самых отелях обходится сразу в три раза дешевле.

Турецкая лира за первую неделю июня подешевела более чем на 10%