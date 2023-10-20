Пятая церемония награждения премии ТЭФИ-Kids состоится 23 октября

Фото: www.tefi.ru

Пятая церемония награждения ТЭФИ-Kids пройдет в этом году 23 октября. Об этом рассказал президент премии Александр Митрошенков.

Он уточнил, что награда присуждается за наиболее значимые проекты по созданию детского контента. По его словам, премия помогает задавать тренды развития детского, юношеского, семейного кино и телевидения, а также способствует росту профессионального уровня представителей детских телеканалов.

В 2023 году были заявлены 203 работы из 21 российского города. Лучшие проекты будут выбраны в 11 номинациях, среди которых "Лучший полнометражный фильм для детей и семейного просмотра", "Лучший телеканал для детей", "Лучшая программа для детей" и другие.

Членами жюри будут:

художественный руководитель программы "АБВГДейка" Татьяна Черняева;

ведущие Оксана Федорова, Александр Олешко и Юлия Барановская;

заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова;

вице-президент телекомпании "Класс" Юлия Артемьева;

заместитель генерального продюсера АО "Телекомпания НТВ" Вадим Такменев;

главный редактор телеканала "Карусель" Татьяна Цыварева;

директор телеканала СТС Kids Лев Макаров;

народный артист СССР Юрий Башмет;

креативный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Татьяна Киселева.

В июне сообщалось, что в Национальной телевизионной премии ТЭФИ может появиться специальная номинация для военных корреспондентов.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал о работе над перечнем номинаций. По его словам, организаторы обсуждают тему о новой номинации "очень серьезно". Сам же Швыдкой считает, что нужно сделать специальную линейку, так как освещение СВО сегодня многожанровое.



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