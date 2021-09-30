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Культура

15:45

Ридли Скотт рассказал о съемках нового "Гладиатора"

культура кино

Фото: AP Photo/Invision/Jordan Strauss

Британский кинорежиссер Ридли Скотт планирует начать съемки продолжения фильма "Гладиатор" сразу после завершения работы над картиной о Наполеоне Бонапарте. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Реализацию проекта под рабочим названием Kitbag ("Солдатский ранец"), посвященного истории любви французского императора и его супруги Жозефины де Богарне в исполнении Хоакина Феникса и Джоди Комер, режиссер начнет в ближайшее время. Как отметил Скотт, по окончании этих съемок он будет готов приступить к работе над новым "Гладиатором".

При этом Скотт не привел никаких подробностей будущей картины и ее производства.

Вышедший в 2000 году фильм "Гладиатор" Ридли Скотта побил кассовые рекорды и получил 48 различных наград, в том числе "Оскар" и "Золотой Глобус". За роль полководца Максимуса Рассел Кроу получил звание "Лучшего актера". Также награды были присуждены в номинациях "Лучший звук", "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучший дизайн костюмов".

Ранее Кинокомпания Warner Bros. официально анонсировала продолжение легендарной кинотрилогии "Матрица". Трейлер новой картины показали на фестивале CinemaCon.

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