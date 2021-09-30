Ридли Скотт рассказал о съемках нового "Гладиатора"

Фото: AP Photo/Invision/Jordan Strauss
Британский кинорежиссер Ридли Скотт планирует начать съемки продолжения фильма "Гладиатор" сразу после завершения работы над картиной о Наполеоне Бонапарте. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Реализацию проекта под рабочим названием Kitbag ("Солдатский ранец"), посвященного истории любви французского императора и его супруги Жозефины де Богарне в исполнении Хоакина Феникса и Джоди Комер, режиссер начнет в ближайшее время. Как отметил Скотт, по окончании этих съемок он будет готов приступить к работе над новым "Гладиатором".
При этом Скотт не привел никаких подробностей будущей картины и ее производства.
Вышедший в 2000 году фильм "Гладиатор" Ридли Скотта побил кассовые рекорды и получил 48 различных наград, в том числе "Оскар" и "Золотой Глобус". За роль полководца Максимуса Рассел Кроу получил звание "Лучшего актера". Также награды были присуждены в номинациях "Лучший звук", "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучший дизайн костюмов".
Ранее Кинокомпания Warner Bros. официально анонсировала продолжение легендарной кинотрилогии "Матрица". Трейлер новой картины показали на фестивале CinemaCon.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: