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Общество

18:21

Фотографу удалось воссоздать истинное лицо Наполеона

общество технологии

Фото: twitter.com/ganbrood

Фотограф из Амстердама Бас Утервайк смог воссоздать истинное лицо Наполеона Бонапарта. Сделать это ему помог сервис Art Breeder, сообщает издание Le Figaro.

Мужчина загрузил в программу несколько портретов французского военачальника – они и послужили источниками. Одежда же императора была взята с картины Жака-Луи Давида 1812 года.

В итоге оказалось, что полученный образ Наполеона отличается от того, каким Бонапарта изображали на портретах.

Ранее нейросеть смогла воссоздать лицо человека по голосу. Сообщалось, что такая программа может по голосу определить пол, возраст и этническую принадлежность.

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